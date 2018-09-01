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Sistem bozuldu dolar düşük gözüktü Halkbank'tan açıklama

Sosyal medyadaki kullanıcılardan bazıları, Halkbank'ın gösterdiği düşük kurlardan döviz alımı yaptığını iddia etti.

Haber Merkezi | 01.09.2018 - 10:13..
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SİSTEMDE HATA OLUŞTU, DOLAR DÜŞÜK GÖZÜKTÜ

Halkbank'ın, doları 3,72'den satıldığını gösterdiği sırada gerçek kur 6,55'di. 4,32'den gösterilen euro ise 7,62'den işlem görüyordu. Anlam verilemeyen kur farkının sitede gösterilmesinden bir süre sonra halkbank.com.tr‘ye erişim sağlanamadı. Öte yandan bankanın müşteri hizmetlerine de kısa bir süre ulaşılamadı.

BAZI KİŞİLER '3,72'DEN DOLAR ALDIM' DİYE DEKONT PAYLAŞTI

Bu sırada sosyal medyadaki kullanıcılardan bazıları bu kurlar üzerinden dolar ve euro satın aldıklarını iddia etti.

HALKBANK'TAN AÇIKLAMA

Döviz satın aldığını iddia edenler arasında işlem dekontunu paylaşanlar da oldu. İlerleyen saatlerde Halkbank'ın kurumsal Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Döviz kurlarının sisteme aktarılmasında kullanılan dış kaynaklı üçüncü parti bir yazılımda meydana gelen sistemsel ve operasyonel bir hata nedeniyle, 31 Ağustos 2018 günü akşamı piyasa kapanışı sonrasında, kısa bir süre için bankamız döviz kurları olması gerekenden farklı olarak yayınlanmış ve internet şubesi üzerinden hatalı kur seviyelerinden kısıtları işlem yapılabilmiştir. Söz konusu işlemlere derhal müdahale edilerek, müşterilerimizin ve bankamızın zararına hiçbir şekilde sebebiyet verilmemiştir."

Sistem bozuldu dolar düşük gözüktü Halkbank'tan açıklama

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