Sivaslı sanatçıdan, Balatlı çocuklara resim dersi

Fatih Kürün, pedagojik formasyon eğitimi aldığını, hobi kursları verip, yetenek sınavlarına öğrenci yetiştirerek, hazırladığı öğrencilerden, Marmara Üniversitesi başta olmak üzere Türkiye'deki birçok üniversiteye öğrenci kazandırdığını anlattı.

SANATSAL ETKİNLİK DÜZENLİYOR

Resim ve heykel dallarında birçok sergiye katılıp, özel ve resmi kurumlara anıt, duvar boyama, rölyef çalışmaları yapan Fatih Kürün, birçok dernek ve okulda sanatsal etkinlikler düzenliyor.

Fatih Kürün, Sivas'ta doğup büyüdükten sonra evlilik nedeniyle İstanbul'a yerleştiğini belirterek, çalışmalarını Balat'taki atölyesinde sürdürdüğünü söyledi.

"İNSANLARA SANATI SUNUYORUM"

Ağabeyinin Kadıköy, Üsküdar, Karaköy ve Balat önerisinden sonra Balat'ta atölye açmaya karar verdiğini dile getiren Fatih Kürün, "Maddi anlamda zorlamayacak bir yer tercihim oldu hem de sanat anlamında ilk kez Balat'a gelenlerden biri oldum. Bu durum benim için büyük bir avantaj teşkil ediyor. Burada kendime ait bir ortam oluşturmaya ve insanlara sanatı sunmaya çalışıyorum." diye konuştu.

RESİM DERSİ VERİYOR

Fatih Kürün, Balat'ın çok eski bir yerleşim alanı olduğunu hatırlatarak, burada yaşayan Balatlı ve Suriyeli çocuklara resim ve heykel dersleri verdiğini dile getirerek, çocukların, atölyedeki heykel ve resimleri gördüğü zaman merakla soru sorduklarını anlattı.

"ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU OLUYORLAR"

Fatih Küürn, "Burası İstanbul'un en eski mahallesi ve buraya daha önce sanatçı olarak çok kimse girmemiş. Giren sanatçılar da mimari çalışmalarını gerçekleştirmek için gelmiş ve resim konusunda çok fazla desteklenmemiş. Atölyeyi açtıktan sonra yaptığım heykel ve resimleri gören çocuklar, 'Ağabey şu heykeli, bu resmi sen mi yaptın?' diye soruyorlar. Ben de onlara, gördükleri her şeyi yaptığımı, onların da yapabileceğini anlatıp, ellerine kağıt kalem verip nasıl yapacaklarını anlatıyorum. Bu olayı yaşayan çocuklar çok mutlu oluyorlar. Sürekli gelenler de var, canı istediği zaman gelenler de... Diğer taraftan ciddi bir eğitime tabi tuttuğum veya yetenek sınavına hazırladığım öğrencilerim var. Ayrıca 3 çocuğu olan, sanatı çok seven bir aile, 3 çocuğunu da bana getiriyor. Aile sanatı sevip değer verdikleri için çocuklarının sanatla bir yere gelmesini istiyor." dedi.

"İSTANBUL BANA AVANTAJ SAĞLIYOR"

Fatih Kürün, heykel ve resim sanatını buluşturarak, toplumsal olaylara dikkat çektiğini belirterek, "Çalışmalarımda bilgilerimi birleştirip, sosyal, toplumsal olaylara dikkat çekmeyi amaçlıyorum. Mesela arkamda gördüğünüz tabloda kadına yönelik şiddete dikkat çektiğim bir çalışma var. Resmettiğim kadının yüzünü heykel-rölyef yaptım, diğer renkleri de resim üzerinden tasarlayarak gittim ve renk çalışmaları yaptım. Bazen de heykelleri boyarken ya da renklendirirken, resim bilgim üzerinden renklendiriyorum. O da benim için büyük bir avantaj teşkil ediyor ve İstanbul gibi metropol bir yerde büyük avantaj sağlıyor." şeklinde konuştu.



