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Sivas'ta kitap fuarı açıldı

Sivas Valiliği ve diğer kamu kuruluşları tarafından 4 Eylül etkinlikleri kapsamında düzenlenen 7'inci Kitap Günleri düzenlenen törenle açıldı.

İHA | 03.09.2018 - 15:33..
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Sivas Kongresi'nin 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 7'ncisi düzenlenen kitap fuarının açılışı törenle yapıldı. Tarihi Buruciye Medresesi ve Şifahiye Medresesinin bulunduğu alanda kurulan ve 'Sivas Ellerinde Kitap Okunur' sloganıyla düzenlenen fuara İsmail Hakkı Toprak'ın ismi verildi.

Fuarın açılışına Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sivas'ta kitap fuarı açıldı

9 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

Açılışın ardından Vali Gül ve beraberindekiler stantları gezdi. 3-9 Eylül tarihinde düzenlenecek ve 100 yayınevinin katıldığı fuarda Alev Alatlı, Nurullah Genç, Yavuz Bülent Bakiler, Sinan Yağmur, Turgay Güler, Hakan Boyav, Pelin Çift, Sevil Atasoy gibi yazarlar imza ve söyleşi programlarında sevenleriyle buluşacak.

Sivas'ta kitap fuarı açıldı


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