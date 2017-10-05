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Sivas'ta Ülkücü öğrencilerden Kerkük protestosu

Kerkük'e asılan Peşmerge bayrağının kabul edilemez olduğunu savunan öğrenciler, soydaşlarının yanında savaşmaya hazır olduklarını söyledi.

05.10.2017 - 17:16
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Sivas'ta Ülkücü öğrencilerden Kerkük protestosu

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyan Ülkücü öğrenciler, Barzani yönetimi tarafından düzenlenen sözde referandumu ve Kerkük'e Peşmerge bayrağı asılmasını yürüyüşle protesto etti.

"SAVAŞMAYA HAZIRIZ"

Öğrenciler, "Soydaşlarımızın yanında ve savaşmaya hazırız." mesajı verdi.

Üniversite kampusünde düzenlenen yürüyüşte ellerinde çeşitli dövizler taşıyan öğrenciler, merkezi kafeterya önünde sloganlarla toplandı.

Sivas'ta Ülkücü öğrencilerden Kerkük protestosu

"KERKÜK'E PEŞMERGE BAYRAĞI KABUL EDİLEMEZ"

Grup adına açıklama yapan Ülkü Ocakları Cumhuriyet Üniversitesi sorumlusu, Kerkük'e Peşmerge bayrağının asılmasının asla kabul edilemeyeceğini ifade ederek, şöylededi: "25 Eylül tarihinde Barzani tarafından tüm ikazlara rağmen gerçekleştirilen hükümsüz referandum sonrasında iyice azanlara tavrımızın net olduğunu ifade etmek için toplanmış bulunmaktayız. Binlerce yıllık Türkmen şehri Kerkük'e Peşmerge bayrağı asılması, asla kabul edilemez. Barzani'nin bu eylemlerini Türk devletine rağmen yapıyor olması da manidardır. Kendileri gibi gayrimeşru olan referandum, tehlikeli adımlarını Türk devleti biran önce görmeli ve gereğini yapmalıdır.

Sivas'ta Ülkücü öğrencilerden Kerkük protestosu VİDEO

Sivas'ta Ülkücü öğrencilerden Kerkük protestosu

"TÜRKMENLER YALNIZ DEĞİLDİR"

Canımız, kanımız, iffetimiz olarak gördüğümüz Kerkük Türk'tür, Türk kalacaktır. Türk milleti Çanakkale'de Anadolu'yu korumak için nasıl bir direniş ortaya koyduysa, Türkmenler de asla yalnız değildir. Cumhuriyet Üniversitesi Ülkücüleri olarak soydaşlarımızın her daim yanındayız ve savaşmaya hazırız."

Yaklaşık bin öğrencinin katıldığı yürüyüş Edebiyat Fakültesi önünde sona erdi.

Sivas'ta Ülkücü öğrencilerden Kerkük protestosu

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