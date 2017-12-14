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Sıvı tüketimi psikolojiyi düzeltiyor

Uzmanlar, sıvı tüketiminin sadece fiziksel hareketlere değil, aynı zamanda psikoloji ve zihinsel faaliyetlere de olumlu yönde etki sağladığını belirtiyor.

İHA | 14.12.2017 - 10:51..
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Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Uzman Diyetisyen Prof. Dr. Murat Baş, düzenli olarak su içmenin günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu, ancak birçok kişi tarafından bunun ihmal edildiğini söyledi. Sıvı tüketiminin insan sağlığı için çok önemli olduğunu vurgulayan Baş, “Sıvı tüketimini sadece fiziksel hareketlerimizi değil, aynı zamanda psikolojimizi ve zihinsel faaliyetlerimizi de olumlu yönde etkilemektedir. Her gün düzenli olarak tüketilen su; böbrekler, kalp ve karaciğer başta olmak üzere bütün organların yenilenmesini sağlıyor." dedi.

CİDDİ HASTALIKLARA SEBEP OLUYOR

Az miktarda sıvı tüketiminin ciddi hastalıklara neden olabileceğini savunan Baş, "Bu nedenle gerek vücut ağırlığı kontrolü için gerekse sağlıklı kalabilmek için her gün düzenli olarak yeterli sıvı tüketmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

İDRAR TAKİBİ İLE KONTROL EDİLEBİLİR

Günlük sıvı tüketim ihtiyacının kişiden kişiye değişebileceğinin ve bu durumun yaş, iklim, fiziksel aktivite yoğunluğu gibi birbirinden farklı faktörlerden etkilendiğinin altını çizen Prof. Dr. Murat Baş, “Biz diyetisyenler, insanlara susuzluk ihtiyacını karşılamak amacıyla yeterli miktarda sıvı tüketmeleri gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Çünkü, terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımı büyük önem taşıyor. Ayrıca, yaşamın her döneminde yeterli sıvı alımı vücutta oluşan toksinlerin atılması, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışması, metabolizma dengesinin sağlanması, metabolizmayı çalıştırıp günlük harcanan enerjiyi arttırmada da hayati öneme sahip. Yeterli sıvı alımını kontrol etmenin en iyi yolu, idrar takibidir. İdrar renginin koyulaşması, yeterli sıvı alınmadığına iyi bir işarettir.” şeklinde konuştu.

KADIN İÇİN 2,5, ERKEK İÇİN 3 LİTRE SIVI

İnsanların sıvı ihtiyacını karşılayabilmelerine yardımcı olmak için çeşitli içecekler bulunduğunu ifade eden Baş, “Özellikle taze sıkılmış meyve suları, süt, ayran, çay, bitki çayları ve sporcular için sporcu içeceklerinin yanı sıra düşük ve kalorisiz içecekler de vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılabilir. Yetişkin bir kadın için önerilen günlük su tüketim miktarının günlük 2,5 litre, yetişkin bir erkeğin ise günlük su tüketim miktarının 3 litre olması gerekir." ifadelerini kullandı.

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