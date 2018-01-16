Siyasette Şükran modası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten ve yanından bir an olsun ayrılmayan Şükran Kütükçü'nün giyim kuşamı ve saç kesimi de kariyeri kadar parlak, ilgi çekiyor, her zaman konuşulmaya değer bulunuyor.

Bugün yine CHP Lideri'nin parti grubuna seslendiği konuşmasının ardından Kütükçü, Kılıçdaroğlu'nun yanında görüntülendi. Kıyafetiyle olduğu kadar saçlarıyla da ilgi çeken Kütükçü'nün tarzı, saç modeli CHP Kadın Kolları'ndaki hanımlar tarafından rol model olarak kabul edilmiş durumda..

Şükran Kütükçü'nün bugünkü kombin tercihi ise şöyleydi:

Beyaz mini elbise üzerine parlament mavisi deri ceket. Ceketiyle renk uyumuna sahip platform topuklu ayakkabı. Gösterişli kolye.