taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.489
USD
3,6716
EURO
4,3283
ALTIN
151,14
PETR
57,8700

Slovenya'da halk sandık başında

5'i kadın 9 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi başladı

22.10.2017 - 10:42
  1. Haberler
  2. Dünya

Slovenya'da halk, ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gitti.

Slovenya'da halk sandık başında

Ülkede 5'i kadın 9 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde, 1 milyon 716 bin 39 kayıtlı seçmen, yurt içi ve yurt dışında kurulan sandıklarda oylarını kullanabilecek.

OY KULLANMA İŞLEMİ 20:00'A KADAR GERÇEKLEŞECEK

Oy kullanma işleminin TSİ 20.00'ye kadar süreceği seçimde, resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Slovenya'da halk sandık başında

İLK TURDA 9 ADAY

Bağımsızlığına 1991 yılında kavuşan ülkede altıncı kez yapılan seçimlerin ilk turunda, mevcut cumhurbaşkanı Borut Pahor'un yanı sıra Ljudmila Novak, Maja Makovec Brencic, Marjan Sarec, Angelca Likovic, Boris Popovic, Romana Tomc, Suzana Lara Krause ve Andrej Sisko yarışıyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yılda bir yapıldığı Slovenya'da, bugün yapılan ilk turda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, en çok oy alan iki aday 12 Kasım'da yapılacak ikinci turda yeniden yarışacak.

İlginizi Çekebilir
Avrupa'da parçlanmanın ayak sesleri
Avrupa'da Katalonya'nın başlattığı bağımsızlık ateşi İtalya'ya sıçradı. Lombardiya ve Veneto bölgelerinde merkezden ayrılma referandumu var.
Rus muhalif lider Navalny hapisten çıktı
Rusya'nın muhalif lideri olarak bilinen Alexei Navalny, serbest kaldı.
Çin’de işsizlik oranı eylül ayı itibarıyla düştü
Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yin Veymin Çin’de işsizliğin yüzde 3,95 seviyesine indiğini açıkladı.
Katalonya'dan Franco'lu özerklik tepkisi
Katalonya İspanyol yönetiminin özerkliği askıya alma kararına sert tepki gösterdi, "Franco döneminden kalma bir uygulama" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökhan Töre'ye 4 çocuk esprisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökhan Töre'ye 4 çocuk esprisi

63
AK Partili vekil: Melih Gökçek salı günü istifa edecek

AK Partili vekil: Melih Gökçek salı günü istifa edecek

69
Barzani yandaşlarının Kerkük isyanı

Barzani yandaşlarının Kerkük isyanı

183
Adana'da bir genç kendisini annesine öldürttü

Adana'da bir genç kendisini annesine öldürttü

64
Pascal Nouma'dan yabancı kuralı eleştirisi

Pascal Nouma'dan yabancı kuralı eleştirisi

28
Metin Lütfi Baydar: Deniz Baykal'ın beyni çok kötü değil

Metin Lütfi Baydar: Deniz Baykal'ın beyni çok kötü değil

31
Murat Bardakçı: Atatürk de İnönü'yü görevden almıştı

Murat Bardakçı: Atatürk de İnönü'yü görevden almıştı

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM