Snapchat tasarımını değiştiriyor

Yeni tasarımın anahtar kelimelerinden biri “hız” yani kullanıcıların Snapchat içeriğine çok daha kolay bir şekilde erişmesi..

HIZLI SOHBET ANA EKRANDA OLACAK

Bunun için Hızlı Sohbet bölümünü ana ekrana getiren Snapchat, sıklıkla ve en son yazıştığınız kişileri (Facebook Messenger’a benzer şekilde) öne çıkarıyor; gruplarınızı gösteriyor ve yeni eklediğiniz arkadaşlarınızı listeliyor.

EVRENSEL ARAMA ÇUBUĞU

Snapchat’te kişilere erişimi kolaylaştıran diğer bir yeni özellik, tepeye yerleşen evrensel arama çubuğu.. Snapchat uygulamasının tüm ekranlarında sabit görünen arama çubuğunda öncelikle arkadaşlarınızın isimlerini yazıp, onlarla hızlıca sohbete başlayabiliyorsunuz.

Arama sonuçlarını kişi kartlarıyla gösteren Snapchat’te arkadaşınızın, varsa paylaştığı açık hikayeler de görünüyor, bu bölüme uzunca basarak hikayeyi izlemeniz mümkün. Arama çubuğu, Snapchat’teki yayıncılar, şöhretler ve konu başlıklarına/anahtar kelimelere göre içeriklere erişiminizi kolaylaştırıyor.

OUR STORY ÖZELLİĞİ

Snapchat yeni tasarımıyla birlikte Our Story özelliğini, özel gün ve mekanlarla sınırlamayı durduruyor. Bunun yerine dileyen herkesin dilediği yerden Our Story özelliğine istediği snap’i göndermesinin önünü açan uygulama, içerikleri bir araya getirip, yayınlıyor. Arama çubuğundan Our Story bölümüne hızlı erişim de sağlanıyor.