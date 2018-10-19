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Türkiye'nin en büyük petrol projesi: Star Rafinerisi

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen "STAR Rafinerisi"nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Haber Merkezi | 19.10.2018 - 16:32..
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Türkiye'nin en büyük petrol projesi: Star Rafinerisi

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen "STAR Rafinerisi"nin açılış töreni, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en büyük petrol projesi: Star Rafinerisi

Türkiye'nin en büyük petrol projesi: Star Rafinerisi

ÜST DÜZEY BÜROKRASİ

Dev yatırım Star Rafinerisi'nin Aliağa'da düzenlenem açılış törenine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan hükümetinin üyeleri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, çeşitli enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratlar katıldı.

Türkiye'nin en büyük petrol projesi: Star Rafinerisi VİDEO

Türkiye'nin en büyük petrol projesi: Star Rafinerisi

Türkiye'nin en büyük petrol projesi: Star Rafinerisi

SON YILLARIN EN BÜYÜK PETROL OPERASYONU

Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırımı olan STAR Rafinerisi, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde son yıllarda gerçekleştirilen en büyük petrol operasyonları arasında yer alıyor. 
Rafineri, Türkiye'deki ilk "Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi"ne sahip proje olma özelliği de taşıyor.

STAR Rafinerisi'nin açılış töreni VİDEO

Türkiye'nin en büyük petrol projesi: Star Rafinerisi

 

Türkiye'nin en büyük petrol projesi: Star Rafinerisi

İKİ MİLLET TEK DEVLETİN PROJESİ

Kardeş ve dost Azerbaycan ile yapılan bu proje, dünyanınen en prestijli petrol projelerinden biri. Yatırım açısından da önemli bir proje olan STAR Rafinerisi iki üklenin köklü birlikteliğini perçinledi.

Türkiye'nin en büyük petrol projesi: Star Rafinerisi

Türkiye'nin en büyük petrol projesi: Star Rafinerisi

Türkiye'nin en büyük petrol projesi: Star Rafinerisi

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