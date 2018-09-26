Soğuk hava savunma mekanizmasını zayıflatıyor

Özellikle sonbaharda artan üst solunum yolu enfeksiyonlardan korunmak için önlem almak gerekiyor. Uzmanlar, sonbahar aylarında yaşanan ani ısı değişimine bağlı artan üst solunum yolu enfeksiyonları ve alınması gereken önlemlerle ilgili bilgiler veriyor.

HAVA DURUMUNA GÖRE GİYİNİN

Sonbahar aylarında gün içerisinde değişen hava sıcaklıklarına bağlı olarak vücut ısısı da değişim gösteriyor. Sabah ve akşam saatlerinde vücut ısısını dengede tutabilecek kalın giysiler tercih edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, giysilerin gün içerisindeki hava sıcaklığına bağlı olarak da değiştirilmesini öneriyor. Uzmanlar, “Dengeli ve düzenli beslenmenin bağışıklık sistemine olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamininden zengin meyve ve sebzeler tüketilmeli, mevsim meyveleri sıkılarak değil tüm olarak yenmelidir. Hastalıklardan korunmada etkisi olan zencefil, zerdeçal ve karabiber gibi bitkileri tüketmek faydalı olacaktır” diyor.

YAZDAN KALMA ALIŞKANLIKLARI TERK EDİN

Yaz aylarından kalan yemek tercihi ve alışkanlıkların sonbaharda terk edilmesi gerekiyor. Mevsime uygun yiyeceklerin tercih edilmesini söyleyen uzmanlar, özellikle yazın sık tüketilen dondurma ve soğuk gıdalardan uzak durulması gerektiğini dile getiriyor. Uzmanlar, “Soğuk gıdaların yerine mevsime uygun yiyecekler tüketilmelidir. Kaliteli, dengeli ve yeterli beslenme dışında, gribal enfeksiyonlardan korumanın ya da hastalığı hızlıca atlatmanın diğer bir yolu da bol ve dengeli sıvı alımıdır. Taze sıkılmış meyve suyu da özellikle bu dönemde sağlıklı bir içecektir. Ancak bu içeceklerin aşırı miktarı, böbreklerin çalışma sistemi üzerinde olumsuz etkiye yol açabilir. Ihlamur, kuşburnu, ada çayı ve bol limonlu yeşil çay de bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar” şeklinde önerilerde bulunuyor.

GRİP AŞISI YAPTIRILMALI

Mevsim geçişlerinde, bağışıklık sistemi zayıf olan çocukların çok sık şekilde soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara yakalandığını bildiren uzmanlar, ısı dengesinin tam olarak bulunmadığı sonbaharda; nezle, grip, soğuk algınlığı ve zatürre gibi hastalıklardan korunmak için özellikle beslenme ve giyime dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, “Çocukları soğuk algınlığından korumak için yeterli miktarda C vitamini alınması önemlidir. Ayrıca insanlarla yakın temastan da olabildiğince kaçınılmalı, risk grubundakiler grip aşısı olmalıdır. Çünkü grip aşısı, her yıl yeniden güncellenerek koruyucu hale getirilmektedir” uyarılarında bulunuyor.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Uzmanlara göre hastalıktan korunmak için alınması gereken önlemler şu şekilde:

“Enfeksiyonlarla mücadele etmede sık el yıkamak koruyucu bir tedbirdir. Enfeksiyonların çoğaldığı sonbaharda ellerinizi sık sık yıkayın. Kaliteli uyku bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Günlük 6 saat uyku kuralına uyulmalı, uykunun kalitesini artırabilmek için erken saatlerde yatıp, erken uyanılmalıdır. Hava durumuna göre hareket edilmelidir. Havanın aniden soğuyabileceği günlerde üşütmemek ve terlememek için kat kat giyinmek yerine uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Grip olmuş ya da soğuk algınlığı geçiren kişilerden uzak durulmalıdır. Özellikle kalabalık mekanlara gidilmemeli, ortak kullanılan tuvaletlerden uzak durulmalıdır. İşyeri, ofis ve evler sık sık havalandırılmalı, sık dokunulan eşyalar temizlenmelidir.”