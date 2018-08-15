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Sokakta kurban kesene para cezası

Belediyelerin gösterdiği yerler dışında umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetleri yapanlara 203 lira idari para cezası verilecek.

AA | 15.08.2018 - 12:34..
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetleri yapanlara, kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 232 lira ceza verilecek.

YASAKLARA UYMAYAN TESİSLERE 58 BİN LİRA CEZA

Kurban kesim yerlerinde, yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere 58 bin 351 lira, konutlara da bin 450 lira ceza uygulanacak.

Bakanlık, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için uyardı.

Bu kapsamda, 19 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan "2018 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ"de yer alan kurallar hatırlatıldı.

BELEDİYELERDEN İZİN ALMIŞ KESİM YERLERİNDE KESİLECEK

Buna göre kurbanlık hayvanlar, belediyelerden çalışma izni almış kesimhane ile Kurban Hizmetleri Komisyonları’nın belirlediği kesim yerlerinde Kasaplık Belgesi veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursları’ndan alınmış "Kurs Bitirme Belgesi" olanlar tarafından, köylerde ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan diğer yerlerde ise kendi bahçelerinde usulüne uygun ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesilebilecek.

ATIKLARI BELEDİYE TOPLAYACAK

Kurban kesim yerlerinden kaynaklanacak atık suların doğrudan alıcı ortama verilmesinin engellenmesi, kurban kesiminden kaynaklanan işkembe ve hayvan dışkıları gibi atıkların belediyelerce uygun şekilde toplanmasının sağlanması, diğer benzeri atıkların sızdırmaz, dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara, torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulması ve gerektiğinde ikincisi kullanarak, ağzı iyice kapatılıp, belediye temizlik ekiplerine teslim edilmesinin sağlanması istendi.

Kurban kesim yerlerindeki kan ve diğer atıkların herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine de işaret edildi.

AÇIK ALANLARDA KESİM YAPANLARA 232 LİRA CEZA

Vatandaşlardan kurban satış ve kesim yerlerinden kaynaklanan ve çevre kirliliğine sebep olabilecek olumsuzluklara mahal verilmemesini isteyen Bakanlık tarafından, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlarla, kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 232 lira ceza kesileceği, kurban kesim yerlerinde, yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere 58 bin 351 lira ceza kesileceği uyarısı yapıldı.

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