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Soma'da 3 yıl önce bugün 301 madenci hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden katliamının 3'üncü yıl dönümünde maden işçileri anılıyor..

13.05.2017 - 11:25
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Soma'da 3 yıl önce bugün 301 madenci hayatını kaybetti

Bugün, Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçiyi toprağa verdiğimiz günün 3'üncü yıl dönümü.

İşçi aileleri, hayatını kaybedenlerin arkadaşları 3 yıldır mezarlık ile adliye arasında mekik dokuyor. Tutuklu yargılananlar var ancak bugüne kadar hüküm giyen kimse olmadı.

Soma'da 3 yıl önce bugün 301 madenci hayatını kaybetti

SOMA'DA ADALET MİTİNGİ

Tam üç yıldır mahkeme salonlarında, meydanlarda hak ve adalet arayan aileler, bugün Soma'da bir miting gerçekleştirecek.

İstanbul Tünel ve Ankara Olgunlar'da da üç yıl önce hayatını kaybeden işçiler anılacak.

O günden bu yana adalet arayan aileler, avukatları ve duyarlı kesimlerin desteğiyle seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu nedenle bugün yapacakları mitingin adını da “Adalet” koydular.

Son iki yıldır Soma Kaymakamlığı binasının da bulunduğu Cengiz Topel Alanı’nda buluşanlar, bugün kent merkezinden uzakta ve 'Köylü Pazarı'nda bir araya gelecek. Miting de saat 12.00 yerine 14.30’da başlayacak.

Soma'da 3 yıl önce bugün 301 madenci hayatını kaybetti

DAVALAR SÜRÜYOR

Öte yandan Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki Soma Davası’nın duruşmasına 11 Temmuz’da devam edilecek.

Hazır olmasına karşın son üç duruşmadır mütalaasını bir türlü açıklamayan Cumhuriyet Savcısı Şükrü Akyıl’ın, Aydın’a gönderildiği belirtildi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA ANMA YAPILACAK

Diğer yandan DİSK de İstanbul’da bugün saat 14.00’te Tünel Meydanı’nda, Ankara’da saat 12.30’da Olgunlar Sokak Madenci Anıtı önünde anma için toplanacak.

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