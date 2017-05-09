taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.833
USD
3,5850
EURO
3,9191
ALTIN
141,60
PETR
49,4200

Somali'de bombalı saldırılar

İki ayrı bombalı saldırıda 3'ü asker en az 13 kişinin öldüğü bildirildi.

09.05.2017 - 02:24
  1. Haberler
  2. Dünya

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Mogadişu'da  Somalili gurbetçilerin uğrak yeri olan bir restoranın yakınındaki bombalı aracın  infilak etmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Yaralananların sayısına ilişkin bilgi vermeyen kaynaklar, patlama  sırasında restoranda çok sayıda müşteri olduğunu aktardı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Somali'de bombalı saldırılar

Öte yandan, ülkenin güneyindeki Şebili es-Sufle bölgesinde güvenlik  noktasını hedef alan bombalı saldırı sonucu 3 askerin yaşamını yitirdiği, 5'inin  yaralandığı bildirildi.

AA muhabirine açıklama yapan bölgedeki askeri yetkilerden İsmail Eden,  kontrol noktası yakınına yerleştirilen bombanın infilak ettiğini belirtti.

Patlamada 3 askerin öldüğünü, 5 askerin yaralandığını belirten Eden,  yaralıların başkent Mogadişu'daki en yakın hastanelere nakledildiğini söyledi.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği kaydedildi.

Somali'de 2004'te kurulan Şebab örgütü, ülkenin güneyindeki bazı köy  ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Örgüt, başta başkent Mogadişu olmak  üzere çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef  alan saldırılar gerçekleştiriyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

16
Apple'ın piyasa değeri rekor kırdı

Apple'ın piyasa değeri rekor kırdı

4
Birleşmiş Milletler'de Suriye için yeni toplantı

Birleşmiş Milletler'de Suriye için yeni toplantı

1
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Amerikalı mevkidaşıyla görüştü

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Amerikalı mevkidaşıyla görüştü

3
Uşak'ta 2 gündür kayıp 2 kişinin cesedi bulundu

Uşak'ta 2 gündür kayıp 2 kişinin cesedi bulundu

1
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonunda tutuklamalar

Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonunda tutuklamalar

0
Bouchard 'hilekar' dediği Sharapova'yı eledi

Bouchard 'hilekar' dediği Sharapova'yı eledi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM