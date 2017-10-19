Başkent Mogadişu'daki Banadir Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe katılan binlerce kişi, Eş-Şebab terör örgütüne tepki gösterdi.
Stadyumu dolduran binlerce kişi, Türkiye'ye 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarıyla teşekkür etti.
Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları
10'LARCA YARALI TÜRKİYE'DE TEDAVİ EDİLDİ
300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaralılar Türkiye'de tedavi edilmişti.
Somali teröre karşı birlik oldu