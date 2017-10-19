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Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları

Terör saldırısından sonra Mogadişu stadyumunda düzenlenen protesto gösterisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan anıldı.

19.10.2017 - 02:38
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Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları

Başkent Mogadişu'daki Banadir Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe katılan binlerce kişi, Eş-Şebab terör örgütüne tepki gösterdi.

Stadyumu dolduran binlerce kişi, Türkiye'ye 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarıyla teşekkür etti.

Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları

Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları

10'LARCA YARALI TÜRKİYE'DE TEDAVİ EDİLDİ

300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaralılar Türkiye'de tedavi edilmişti.

Somali teröre karşı birlik oldu

Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları

Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları

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