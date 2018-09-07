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Son Troyalı'nın iskeleti bulundu

Çanakkale'deki 5 bin yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri'nde, güney kapısı ile Roma dönemi agorasında devam eden kazılarda, Doğu Roma dönemine ait 'son Troyalı'nın iskeleti bulundu.

DHA | 07.09.2018 - 15:25..
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Troya Ören Yeri'nde, güney kapısı ile Roma dönemine ait agora bölümünde devam eden kazı çalışmalarında, Doğu Roma döneminde mezarlık olarak kullanılan bir alan tespit edildi.

2 BİN 300 YILLIK İSKELET

Alanda, Doğu Roma dönemine ait 'son Troyalı'nın iskeleti bulundu. Kazı ekibi tarafından titizlikle temizlenerek gün yüzüne çıkarılan iskeletin üzerinde, Troya kutsal alanını ziyaret eden kişilere verilen ya da satılan hediyelik eşya niteliği taşıyan Dardanos Atlı terakotasının ilk kez renkli olanı bulundu.

Üzerinde kırmızı parçacıkları olan eserin, günümüzden 2 bin 300 yıl öncesine ait olduğu belirlendi.

Son Troyalı'nın iskeleti bulundu

KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Başta Uzakdoğu ülkelerinden olmak üzere dünyanın dört bir yanından her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Troya Ören Yeri'nde, 2018 Troya Yılı'nda kazılar, İçdaş ana sponsorluğunda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan başkanlığında, 40 kişilik ekip ile devam ediyor.

Son Troyalı'nın iskeleti bulundu

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