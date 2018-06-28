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Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, 24 Haziran'da yapılan seçimleri Erdoğan'ın kazanacağını bildiğini ifade etti. Bayrakçı, "Üzerimde çok büyük baskı vardı. Bunu açıklayamazdım" dedi.

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 03:05..
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Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

"Ben Erdoğan'ın kazanacağını biliyordum" diyen Bayrakçı, CHP'den gelen baskılar sonrası anketlerde çıkan sonuçları değiştirdiğini itiraf etti.

Sonar Başkanı: Erdoğan'ın kazanacağını biliyordum VİDEO

"SEÇİMİN SONUCUNU BİLİYORDUM"

Anket sonuçlarında ilk olarak Erdoğan'ın kazanacağını söylediğinde büyük tepkilerle karşılaştığını belirten Bayrakçı, gelen tepkiler sonrası farklı algı yaratmaya çalışarak halka yanlış veriler verdiğini itiraf etti.

Seçimin sonucunu bildiğini dile getiren Sonar Başkanı, "Bu sonuç göremediğim bir şey değildi" dedi.

CHP camiası tarafından baskı altına alındığını dile getiren Bayrakçı, "Ben sonucu biliyordum ama üzerimdeki baskı büyük. Ben 'Erdoğan kazacanak' deseydim beni çarmığa gererlerdi" şeklinde konuştu.

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