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Sonbahar enfeksiyonu nedir

Sonbahar döneminde vücudumuz değişen hava koşullarına ayak uydurmakta güçlük çeker ve bu aylarda hasta olma ihtimali yükselir.

Haber Merkezi | 23.11.2017 - 17:15
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  2. Sağlık

hastalık

Sonbahar aylarında yaşanan hava değişiklikleri bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır.

Bir yandan mevsim geçişinin yol açtığı ani hava değişimi ama daha da önemlisi kalabalık ortamlarda solunum yoluyla virüslerin kolayca bulaşabilmesi, üst solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere bademcik şişliği, kuru öksürük, kırgınlık, kas ağrıları, burun akıntısı, ateş, eklem ağrıları ve baş ağrıları gibi hastalıklara neden olur.

NELER YAPILMALIDIR?

Bu dönemlerde dikkat edilmesi gerekenlerin başında; vücut direncimizi yüksek tutmak için dengeli beslenmek, bol sıvı almak, yeterli uyku uyumak, hasta kişilerle temasta bulunmamak, ellerimizi sık sık ve sabunla yıkamak, sabun veya suyun olmadığı zamanlarda el dezenfektanları kullanmak, mikropların bulaşma riski yüksek yerlere temas etmekten kaçınmak, kalabalık ortamlardan uzak durmak gibi önlemler alınabilir.

Ayrıca sonbahar ve kış aylarında vücut, depoladığı birçok vitamin ve direnç arttırıcı maddeyi tükettiğinden, bol taze meyve ve sebze yenilmesi gerekmektedir.

BU GIDALARDAN UZAK DURUN

Çok fazla omega 6 içeren ayçiçeği, mısır, aspir, safran gibi işlenmiş yağlardan, doymuş yağlar ve trans yağlardan uzak durulmalıdır. Omega 6 yağ asitleri metabolizmayı yavaşlatır ve kilo aldırır. Marketlerde satılan ambalajlı, üzerinde son kullanma tarihi olan yiyecekler; fruktozdan zengin mısır şurubundan yapılan hazır gıdalar ve içecekler (özellikle asitli içecekler) tüketilmemelidir. Fazla miktarda kafein içeren çay, kahve ve kolalı içecekler az miktarda tüketilmelidir.

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