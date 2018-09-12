Çorum’un İskilip ilçesinde bir düğünde rahatsızlanan kişiye yaptığı ilk müdahaleyle düğünün kahramanı olan Songül Nine, o anları anlattı.

HASTANIN BEYNİNE OKSİJEN GELENE KADAR AYRILMADIM"

Songül Nine, "Hastanın başına geldiğimde sandalyede oturuyordu. Buz gibi soğuktu. Hemen dedim hastayı yatıralım beynine oksijen gitsin. Ayaklarını kaldırdı. Nabzı zayıflamış hastada solunum güçlüğü vardı. Hastanın durumunun genel durumunun iyi olduğunu görünce tansiyonunu ölçtüm. Hastanın beynine oksijen gidene kadar başından ayrılmadım."

Songül Nine düğünde hayat kurtardı ViDEO



"TANSİYONUNU ÖLÇTÜM"

İskilip ilçesine bağlı Çukurköy'de hafta sonu gerçekleştirilen düğüne davetli olarak gittiğini dile getiren 76 yaşındaki Songül Tıraş, "Sonra bir koşuşturma başladı. Birisinin rahatsızlandığını ama durumunun iyi olduğu söylendi. Sonra birisi adam bayıldı hiçbir şeyi yok dedi. Ama ben hemşire olduğum için hastayı görmek istedim. Sonra birisinin yardımıyla kalabalığın içerisine doğru ilerledim. Hastanın başına geldiğimde sandalyede oturuyordu. Buz gibi soğuktu. Hemen dedim hastayı yatıralım beynine oksijen gitsin. Ayaklarını kaldırdı. Nabzı zayıflamış hastada solunum güçlüğü vardı. Hastaya sonra kalbinde ve sırtında ağrı olup olmadığını sonra şuurunun yerinde olup olmadığını tespit etmek için adını ve soyadını sordum. Hastanın durumunun genel durumunun iyi olduğunu görünce tansiyonunu ölçtüm. Hastanın beynine oksijen gidene kadar başından ayrılmadım. İnsanlar bu konuda duyarlı olmadığı için önce ben oraya gitmeden hastanın başına birikmişlerdi. Daha rahat nefes alması için herkesi uyardım köylülerde anlayış göstererek hastanın etrafını açtı." dedi.

Düğünün kahramanı Songül Nine o anları anlattı ViDEO

"TÜRKİYE'YE DÖNDÜM"

76 yaşında olduğunu açıklayan Songül Nine, "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1963 yılında mezun oldum. 5 yıl çalıştıktan sonra yurt dışına gittim. Orada da 17 yıl görev yaptıktan sonra vatan özlemiyle Türkiye’ye dönerek emekli oldum." diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET ETTİ

Düğündeki hareketiyle herkesinde takdirini toplayan Songül Nine'yi İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma eşi Ayfer Çatma ile birlikte ziyaret etti. Songül Nine'ye çiçek hediye eden Belediye Başkanı Recep Çatma, Songül Tıraş'ın yaptığı hareketle gönüllerde taht kurduğunu söyledi. Bu tür olaylarda ilk yardımın önemine dikkat çeken Başkan Çatma, Songül Nine'nin davranışının herkese örnek olmasını istedi.