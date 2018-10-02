Sosyal medya fenomenleri serbest bırakıldı

1 Cumhurbaşkanı: Yaz saati devam ediyor Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut saat uygulaması devam edecek.

2 Endonezya'da depremzedeler ihtiyaçlarını karşılayamıyor Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremden etkilenen Palu ve Donggala'da halk; içme suyu ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

3 Enerjide kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, bazı enerji iletim hatları ve doğalgaz boru hattı projelerinin acele kamulaştırılmasına karar verildi.

4 Süleyman Soylu, Kandil'e eğitmen gönderen ülkeyi açıkladı Bakan Soylu, Amerikalıların Kandil'e giderek teröristlere silah eğitimi ve medya kullanımı konusunda eğitim verdiğini söyledi.

5 Almanya'da koalisyon liderleri göç yasası için anlaştı Nitelikli iş gücü açığını kapatmak isteyen Almanya, göç yasasına kavuşuyor.

6 Dünyanın en eski oteli: Nishiyama Onsen Keiunkan Sizi binlerce yıllık geçmişe sahip, Japon kültürünü en doğal haliyle görebileceğiniz bir mekana götürüyorum. Dünyanın en eski oteli; Nishiyama Onsen Keiunkan!