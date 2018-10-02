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Sosyal medya fenomenleri serbest bırakıldı

Sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İHA | 02.10.2018 - 10:11..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın birlikte yaptığı operasyonda 'Uyuşturucuyu veya uyuşturucu madde kullanımını alenen özendirme' iddiasıyla 'Pucca' lakaplı Pınar Karagöz, Youtuber Ali Muhsin Atam, 'Şam' lakaplı rapçi Şamil Kürşad Oymak, 'Burry Soprana' lakaplı rapçi Burak Aydoğduoğlu gözaltına alınmıştı.

SAVCILIĞA İFADE VERECEKLER

Sosyal medya fenomenlerinin savcılığın talimatı üzerine savcılığa giderek ifade verme şartıyla emniyetten serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Sosyal medya fenomenleri serbest bırakıldı

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