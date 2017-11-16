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Sosyal medya kullanıcısı Brüksel sokaklarını karıştırdı

Belçika'da bir sosyal medya kullanıcısının çağrısı üzerine düzenlenen izinsiz gösteride 5 kişi yaralandı, 31 kişi gözaltına alındı.

16.11.2017 - 11:10
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Sosyal medya kullanıcısı Brüksel sokaklarını karıştırdı

Brüksel'in merkezindeki opera binası önünde toplanan kalabalık "Vargass92" lakaplı Fransız bir sosyal medya kullanıcısının çağrısı üzerine bir araya geldi.

İzinsiz gösteride, söz konusu "Vargass92" hesabına sahip kişinin de bulunduğu belirtildi.

TAŞLI SALDIRI

Grup, gösteriye müdahale etmeye çalışan polise sert tepki gösterdi. Göstericiler, polislere, çevredeki bir otomobile ve kütüphane binasına taşlarla saldırdı. Grup, olay yerine takviye polis ekibi ve TOMA aracı gelmesiyle dağıldı.

Sosyal medya kullanıcısı Brüksel sokaklarını karıştırdı

5 KİŞİ YARALANDI 31 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Brüksel polisi, olaylarda 5 kişinin yaralandığını, 31 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan, şehrin en işlek metro istasyonlarından De Brouckere, bir süre ulaşıma kapatıldı.

Sosyal medya kullanıcısı Brüksel sokaklarını karıştırdı

Sosyal medya kullanıcısı Brüksel sokaklarını karıştırdı

Sosyal medya kullanıcısı Brüksel sokaklarını karıştırdı

Sosyal medya kullanıcısı Brüksel sokaklarını karıştırdı

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