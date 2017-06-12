Sosyal medyada terör propagandasına taviz verilmiyor

Terör örgütü PKK, DEAŞ ve FETÖ ile aynı anda mücadele eden Türkiye, sahadaki savaşın yanı sıra siber alanda da dikkatli bir çalışma yapıyor.

TERÖR PROPAGANDASINA TAVİZ YOK

Emniyet, kanlı terör örgütlerinin sosyal medyayı kullanarak propaganda yapmasını önlemek için gelen ihbarları tek tek değerlendiriyor.

Facebook, Twitter ve Instagram'da terör propagandası yapanlar hakkında anında işlem yapılıyor.

PKK'YI HAYAL ETTİ, EMNİYET GELDİ

Son olarak Twitter'da; terör örgütünün Diyarbakır'daki bütün savaş uçaklarını imha etmesini hayal eden bir kullanıcı belirlendi.

Anında harekete geçen ekipler, kullanıcıyı gözaltına aldı.