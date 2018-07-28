taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.585
USD
4,8423
EURO
5,6589
ALTIN
190,51
PETR
74,3600

Sosyal medyadan zengin oldu; Kylie Jenner

Sosyal medya hesabı Instagram'da yaptığı paylaşımlarla 'en genç milyoner' olan Kylie Jenner'ın serveti 900 milyon dolar.

Haber Merkezi | 28.07.2018 - 02:59..
  1. Haberler
  2. Magazin

ABD'li reality şov yıldızı Kylie Jenner, 110 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında reklam paylaşımları yaparak milyoner oldu.

Sosyal medyadan zengin oldu; Kylie Jenner

PAYLAŞIM BAŞINA 1 MİLYON DOLAR

900 milyon dolarlık servetiyle ‘en genç milyoner’ olan Kylie Jenner, Instagram’da paylaşım başına en fazla ücret alan isim oldu.

ABD'li reality şov yıldızı Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Jenner, 110 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında paylaştığı ileti başına 1 milyon dolar alıyor.

Kylie’yi 800 bin dolarla Selena Gomez, 750 bin dolarla Cristiano Ronaldo izliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elektrogitarıyla ezber bozan anne

Elektrogitarıyla ezber bozan anne

53
Fenerbahçe 5 hazırlık maçında 1 kez kazandı

Fenerbahçe 5 hazırlık maçında 1 kez kazandı

12
Kolombiya'daki karteller narkotik köpeğinin peşinde

Kolombiya'daki karteller narkotik köpeğinin peşinde

5
Haluk Pekşen: CHP genel başkanlığına adayım

Haluk Pekşen: CHP genel başkanlığına adayım

6
Düğünde misafir ağırlama kavgası: 8 yaralı

Düğünde misafir ağırlama kavgası: 8 yaralı

4
Irkçılar Köln'de camiye saldırdı

Irkçılar Köln'de camiye saldırdı

3
Kastamonu'da kaza: 6 aylık bebek ile 10 kişi yaralandı

Kastamonu'da kaza: 6 aylık bebek ile 10 kişi yaralandı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM