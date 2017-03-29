Sosyal medyaya yeni emojiler geliyor

Unicode’un hazırladığı yeni emoji koleksiyonunun 2017‘nin ikinci yarısında kullanılması bekleniyor.

Emojipedia sitesinin haberine göre, 69 emoji geliyor. 69 emojinin 24'ü farklı ten rengi varyantları sunuyor. Bu da demek oluyor ki toplamda gelen emoji sayısı 183 olacak. Ayrıca 10 emojinin ise cinsiyetsiz olacağı tahmin ediliyor.

Yeni emojiler arasında ufo, dinozor, elf, vampir, zombi, büyücü, cin ve deniz kızı gibi fantastik karakterlerin yanı sıra daha fazla ülke bayrakları, yiyecek-içecek, hayvanlar, yoga gibi öğeler de eklenmiş. Bayraklar arasına Galler, Liberya gibi bayraklar eklenirken Başörtülü kadın emojisi de olacak.





Emojilerin görünümleri, uygulamadan uygulamaya farklılık gösterirken görselde sunulan görünümlerin Apple'a ait olduğu söyleniyor.



