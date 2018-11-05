Son zamanlarda popüleritesi yükselen modifiye araçlara bir yenisi daha eklendi. Şimdi ise motosikletler modifiye ediliyor.

ARKADAŞLARINA HAVA ATMAK İSTEDİ

Motosikletini yeni modifiye eden bir adam, arkadaşlarına hava atmak için bir evin bahçesine geldi ve sonrasında olanlar oldu.

GENÇ ADAM ALEVLERİN İÇİNDE KALDI

Motosikletin gaz koluyla hızlıca oynayan adamın aracının motoru alev aldı. Adam ise alevlerin arasında kaldı.

Şov yaparken motosikletin motoru alev aldı ViDEO

MOTOSİKLET SAHİBİ YARALANMADI

Ancak hızlıca hareket eden genç, alevlerin arasından uzaklaşmayı başardı. Yaşanan olay sonrası ise motosiklet sahibi yara almadan kurtuldu.