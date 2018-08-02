Süleyman Soylu: ABD'deki tek malımız FETÖ'dür

ABD, Brunson'ın tutuklanmasındaki rollerini bahane göstererek Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül için yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

"TEK MALIMIZ FETÖ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin kendisine yönelik yaptırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada "ABD'de bir malımız var FETÖ. Onu da orada bırakmayız, alacağız." dedi.

GÜL: TÜRKİYE DIŞINDA HERHANGİ BİR ÜLKEDE DİKİLİ AĞACIM YOKTUR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD'nin kendisi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gül, paylaşımında, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım." ifadelerine yer verdi.