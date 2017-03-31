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SpaceX aynı roketi ikinci kez fırlattı

SpaceX firması, daha önce kullanılmış bir roketle uzaya haberleşme uydusu fırlattı.

31.03.2017 - 03:03
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Şimdiye kadar fırlattığı hiçbir roketi ikinci kez kullanmayan ve 2011 yılından itibaren bu konuda çalışmalar yapan SpaceX, kritik bir uzay uçuşuna imza attı.

Firma, "SES-10" haberleşme uydusunu taşıyan ve daha önce kullanılan Falcon 9 roketlerinden birini, ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden yerel saatle 18.27'de yörüngesine gönderdi.

SpaceX aynı roketi ikinci kez fırlattı

UÇUŞ MALİYETİ YARI YARIYA AZALDI

SpaceX CEO'su Elon Musk, fırlatmayla ilgili internet sayfasında yaptığı canlı bağlantıda, roketin en pahalı bölümünde maliyetin düşürülmesinin uzay uçuşları bakımından bir devrim olduğunu bildirdi.

Falcon 9 roketinin 62 milyon dolara mal olduğu ve bir defadan fazla kullanıldığında her uçuşun maliyetinin yarıya yakın düşürüleceği belirtildi. Buna karşın yeniden kullanılan roketin tam olarak maliyeti açıklanmadı.

Firmanın yeniden kullandığı roket daha önce Nisan 2016'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme götürmüştü.

AY'IN ETRAFINDA TUR ATTIRACAKLAR

Bu arada, SpaceX firmasından geçen ay yapılan açıklamada, 2018 yılında iki kişiye turist olarak Ay'ın etrafında tur attırılacağı ve bu hizmetin parasının tahsil edildiğini duyurulmuştu.

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