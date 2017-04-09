Spiker canlı yayında kocasının öldüğünü öğrendi

Hindistan'ın IBC24 kanalında haber bülteni sunan Supreet Kaur adlı spiker, sabah saatlerinde haber bültenini okuyordu. Bu esnada bir muhabir, bir trafik kazasını anlatmak için yayına bağlandı.

Muhabir kazada hayatını kaybeden üç kişinin adını vermezken, hikayenin detaylarını duyan Kaur, kocasının da ölenler arasında olduğunu anladı.

"BİR AN İÇİN SESİ TİTREDİ"

IBC24'ün genel yayın yönetmeni Ravikant Mittal, "Bir an için sesi titredi ama kendini toparladı ve 10 dakika boyunca haberleri okumaya devam etti." dedi.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından haber spikeri, insanlardan büyük takdir topladı.