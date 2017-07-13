Her yıl 11 Temmuz'da Aida Sehoviç ve gönüllüler, onlarca fincan kahve yapıyor ve dünyanın herhangi bir yerindeki bir şehir meydanında diziyor.





Boşnaklar şöyle der: Srebrenitsa kadınları evde birini beklerken kendine bir kahve yapar, bir de beklediği kişiye... Srebrenitsalı kadınlar, eşleriyle en çok kahve içmeyi özler... Çünkü eşleri hiçbir zaman gelmez...

Srebrenitsa Katliamı'nın kurbanları kahveyle anılıyor - FOTO GALERİ



Sanatçının resmi sitesinden edindiğimiz bilgilere göre 2006 yılında başlayan anma her yıl farklı bir şehir meydanında gerçekleşiyor. Bu yıl Chicago'da yapılırken, 2012 yılında ise İstanbul'da Taksim Meydanı'nda yoğun katılımla organize edilmişti.