Srebrenitsa'nın intikamı: Bosna kasabına ömür boyu hapis

Dünyanın gördüğü en büyük katliamlardan biri olan Bosna Hersek'in 1995 yılında yaşadığı Srebrenitsa vahşetine adalet tecelli etti. Katliamın bir numaralı sanığı olan "Bosna Kasabı" lakaplı Radko Miladic ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Sırp Kasabı'nın karar duruşması başladı - GALERİ

MLADİC HAKİMLERE BAĞIRDI

Kararın okunacağı sırada Mladic jüri üyelerine bağırarak duruşmanın ertelenmesini talep etti. Mahkeme salonunda gerginlik yaşandı. Olaya müdahale eden mahkeme görevlileri Mladic'i salondan çıkartmaya çalışırken sanığın avukatı, Mladic'in kararının sağlık durumunun yerinde olmayışı iddiasıyla ertelenmesini istedi.

11 MADDEDEN 10'UNDA SUÇLU BULUNDU

Kısa bir görşmenin ardından talebi reddeden jüri üyeleri dava kararını açıkladı. Hakkında yer alan 11 maddelik suçlamanın 10'unda jüri tarafından suçlu bulunan Ratko Mladic kesin karar ile müebbet hapse mahkum edildi.

MAHKEME ÖNÜNDE YOĞUN KALABALIK

Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilen davada Mladic'in salona getirildiği sırada dışarda yoğun bir kalabalık, Mladic'i protesto etmek ve adaletin tecelli etmesini beklediler. Ellerinde pankartlar ve soykırım kurbanının fotoğraflarını taşıyan kalabalık grup, Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde eylem gerçekleştirdi.

Srebrenitsa mağdurlarının halen gömülü toplu mezarlarının bulunduğu bu zamanlarda Mladic için verilen ömür boyu hapis cezası yüreklere bir nebze olsa da su serpti.

SREBRENİTSA "SOYKIRIMI"

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar o dönemde toplu mezarlara gömüldü.

1995 Srebrenitsa Soykırımı TRT belgeseli VİDEO

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

EN GENCİ 15 YAŞINDAYDI

Her yıl 11 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Srebrenitsa anma törenleri duygu yüklü ve gözyaşları eşliğinde gerçekleşiyor. Yıl içinde tespit edilen toplu mezarlardan çıkartılan cesetler saklanıyor ve 11 temmuz tarihinde defin işlemi gerçekleştiriliyor.

Tabutların mezarlığa taşınması sırasında duygusal anlar yaşanırken, kurbanların yakınları tabutların başına gelerek sevdikleri ile son kez vedalaşıyor. Tabutlar, gece boyunca Potoçari Anıt Mezarlığı'nda kalıyor ve Srebrenitsa asla unutulmuyor.

71 Srebrebitsa kurbanı daha anıt mezara defnedildi GALERİ

1995 Srebrenitsa Soykırımı VİDEO

ANIT MEZARDA 6 BİN 575 KİŞİ VAR

Bu yıl yine Temmuz ayında gerçekleşen törenin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedilenlerin sayısı toplamda 6 bin 575'e yükseldi. Sırp kasabı Mladic'in "gurur tablosu" olan bu katliam tarihin en vahşi soykırımlarından birisi olarak yer alıyor.

Srebrenitsa'da BM'nin Bosnalı müslümanlara hiyaneti VİDEO