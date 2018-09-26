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Statülerini göstermek için kafatasları değiştirilmiş

Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde geçen yılki kazı çalışmalarında tbulunan bir bebeğe ve bir kadına ait kafataslarının binlerce yıl önce çeşitli yöntemlerle şekillendirildiği tespit edildi.

AA | 26.09.2018 - 09:35..
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Binlerce yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde geçen yılki kazı çalışmalarında tapınağın altındaki mezarlarda bulunan 3'ü bebek, 1'i kadına ait kafataslarının incelenmesi tamamlandı.

KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Anadolu topraklarının zengin tarihi ile kültürünü yansıtan, Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan ve Anadolu'da ilk şehir devletinin kurulmasına sahne olan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Statülerini göstermek için kafatasları değiştirilmiş

İNCELEMELER TAMAMLANDI

Höyüğün geçen yıl kuzeybatısındaki tapınakta yürütülen kazı çalışmalarına bu sene de devam edilirken, kazılarda tapınağın altındaki farklı katmanlarda 1'i kadın, 3'ü çocuk olmak üzere 4 mezardan çıkarılan iskeletlerin üzerinde yapılan çalışma antropologlarca bu yıl tamamlandı.

Arslantepe'deki kazılara 1994 yılından bu yana başkanlık eden Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcelle Frangipane, geçen yılki kazılarda tapınağın altında 4 mezar bulduklarını anımsattı.

Statülerini göstermek için kafatasları değiştirilmiş

4 MEZAR BULUNDU

Prof. Dr. Marcelle Frangipane, "Bu tapınak biraz bozuktu. Tapınağın tamamında kazı yaptık. Tapınağın alt kısmında açık bir yer vardı ve orada 4 mezar bulduk. Mezarların 3'ü bebeğe, 1'i de kadına ait. Bebeklerden 2'si vazo içine konmuş, 1'i ise küçük taş bir mezara konmuş. Burada ilk defa böyle bir mezar bulduk. Önemli bir bebek olduğunu düşünüyoruz. Mezarların yanında büyük bir çukur vardı, içinde bol miktarda kül ve seramik vardı. Bu insanları belki önemli insanlar, mezarlarının üstüne tapınak yapılmış." dedi.

Statülerini göstermek için kafatasları değiştirilmiş


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