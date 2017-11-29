Steadicam nedir

Sinema ve dizi çekimlerinin en önemli ekipmanlarından biri olan kameraların her sahneye göre kullanım alanları vardır. Bu yazımızda ise insan vücuduna entegre edilen kamera sistemi steadicam'i anlatacağız.

STEADİCAM

Her bir kameranın farklı kullanım alanlarına göre değişik düzenekleri vardır. Steadicam üzerindeki kamerayla, belli kayış ve aparatlarla birlikte kameramana bağlanır. Kameramanla aynı anda hareket eden bu düzenek tamamen stabildir ve operatörün özgür hareket etmesini sağlar.

Steadicam'in mucidi ise kamera operatörü Garrett Brown'dur. 1975 yılında bu sistemi tanıtan Brown, sinema tarihinde bir devrim yaratmıştı. Çünkü bu sistemle birlikte sinemaya takip çekimi girmişti. Stabil ve insan vücudunun ergonomik yapısına uygun olmasıyla farklı bakış açıları bu sistemle yapılabilir oldu.

Garrett Brown

Kameranın sarsılmadan hareket etmesi için tasarlanan steadicam, yürüme anındaki sarsıntıların yansımasını engelleyen tek kamera aparatıdır. Bu özelliğiyle titremeden çekim yapan steadicam, tren ve arabada da kullanılır. Özellikle diğer kamera sistemlerinin giremediği yerlere kolay bir şekilde giren bu sistem, çok dar alanlarda çekim yapabilir. Merdiven, kapı giriş çıkışlarında diğer cihazlardan daha başarılı hareket yapma imkanına sahiptir.