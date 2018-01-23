Türkiye'nin Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na STK'lardan da tam destek geldi.

16 STK'DAN ORTAK AÇIKLAMA

Ankara'da düzenlenen toplantı ile kameralar karşısına geçen 16 STK başkanı adına ortak açıklamayı TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu yaptı.

STK'lardan Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek VİDEO

"DEVLETİMİZİN ARKASINDAYIZ"

Harekatın meşru olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek barış ortamının oluşturulacağını söyledi.

TOBB Başkanı, "Bizler, ulusal güvenliğimizi sağlamak amacıyla devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz." diye konuştu.

TAKOZ ODALARDAN SES YOK

16 STK Ankara'da bu açıklama ile devletin yanında dururken; Mimarlar Odası ve Doktorlar Odası sessizliğini korumaya devam etti.