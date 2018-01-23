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STK'lardan Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek

16 STK adına ortaç açıklamayı yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin düzenlediği harekatın meşru olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi | 23.01.2018 - 12:05..
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STK'lardan Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek

Türkiye'nin Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na STK'lardan da tam destek geldi.

16 STK'DAN ORTAK AÇIKLAMA

Ankara'da düzenlenen toplantı ile kameralar karşısına geçen 16 STK başkanı adına ortak açıklamayı TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu yaptı.

STK'lardan Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek VİDEO

"DEVLETİMİZİN ARKASINDAYIZ"

Harekatın meşru olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek barış ortamının oluşturulacağını söyledi.

TOBB Başkanı, "Bizler, ulusal güvenliğimizi sağlamak amacıyla devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz." diye konuştu.

STK'lardan Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek

TAKOZ ODALARDAN SES YOK

16 STK Ankara'da bu açıklama ile devletin yanında dururken; Mimarlar Odası ve Doktorlar Odası sessizliğini korumaya devam etti.

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