Stres çarkı küçük çocuğun yüzünde patladı

Oğlu ile birlikte oyun oynamak isteyen baba John Harris, son günlerde moda olan stres çarkını eline alarak stres çarkı ile ilgili videolar izledi.

Stres çarkının nasıl daha hızlı çevrilebileceğini araştırıp bulan baba- oğul, hiç beklemediği bir olay yaşadı.

HAVA SPREYİ KULLANDI

Sıkıştırılmış hava spreyi ile stres çarkını daha hızlı döndüren baba, neredeyse felakete neden oluyordu. Hızlanan stres çarkı oğlunun yüzüne doğru geldi ve oğlu yaralandı.

OĞLU YARALANDI

Harris'in oğluna toplamda 30 dikiş atıldı. 27 dikiş ağzının dışına yapılırken, 3 tanesi de içine yapıldı.

"GÖZLERİNE GELSEYDİ DAHA KÖTÜ OLURDU"

John Harris kendi Facebook sayfasından, "Bir süredir stres çarkıyla oynuyorduk, ama stres çarkındaki plastik aniden patladı. Acil servisteyiz ve dikişler için bekliyoruz. Bu yaptığım salakça şeyi başka kimse yapmasın diye paylaşıyorum. Gözlerine gelmediği için şanslıyız. Aksi takdirde durum daha da kötü olabilirdi." şeklinde bir açıklama yaptı.