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Su altındaki müzeye yeni heykeller batırıldı

Sualtı Heykel Müzesi'ne 3,5 metre yüksekliğinde ve 3 ton ağırlığındaki Poseidon heykeli, bahçe temalı çim biçen ve sulayan kadınlar ile 24 saksıdan oluşan heykeller batırıldı.

AA | 19.09.2018 - 10:21..
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Antalya'nın Kemer ilçesinde dalış turizmini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen "Sualtı Heykel Müzesi" projesi kapsamında hazırlanan heykeller deniz altına indirildi.

DENİZE YERLEŞTİRİLDİ

Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesince, bölgenin su altı turizmine katkı sağlaması hedeflenen müze için yaptırılan 3,5 metre yüksekliğinde ve 3 ton ağırlığındaki Poseidon heykeli, bahçe teması içeren çim biçen ve sulayan kadınlar ile 24 saksıdan oluşan heykeller Kemer koyu doğu ucu güney girişine batırıldıktan sonra, deniz dibine yerleştirildi.

Su altındaki müzeye yeni heykeller batırıldı

"KEMER'DE ÖZEL BİR ANLAMI VAR"

DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kemer'de yeni bir su altı müzesi oluşturduklarını söyledi. Heykelleri Kemer'in su altı turizmine katkı sağlamak amacıyla batırdıklarını belirten Ahmet Çetin, "Bunun Kemer'de çok özel bir anlamı var. Burası özel bir yer oldu. Su altını keşfetmek isteyen ve bugüne kadar hiç dalmamış olan dalışseverler 12 metre derinlikte olan bu heykelleri hem görmüş hem de dalışa ön hazırlık yapmış olacaklar." dedi.

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