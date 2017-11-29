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Yenilebilir su şişesi

İzlanda Sanat Akademisi'nde bir öğrencisi, yosun tozundan su şişesi üretti. İçindeki su bittiğinde yok olan şişe, aynı zamanda yenilebiliyor

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 09:01..
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İzlanda'da sanat akademisinde okuyan Ari Jonsson adlı genç, plastik atıkların günden güne dünyayı tehdit etmesine karşı sürdürülebilir bir alternatif üretmiş.

Yenilebilir su şişesi

YOSUN TOZUNDAN ŞİŞE YAPTI

Jonsson, bir çok deneme yanılmanın ardından yosun tozu ve suyun üzerinde çalışmış ve içinde su bittiğinde biten şişeyi bulmuş.

Yenilebilir su şişesi

Tasarımcı Jónsson, malzemeyi yavaş yavaş ısıttıp buz dolu kova içindeki şişe şeklinde olan kalıba döküyor. Buzdolabında da bekletildikten sonra kalıbın şeklinini alan şişe kalıptan çıkarılıyor. Agari adlı şişe, içinde su olduğu müddetçe formunu koruyor ama içi boşaldıkça çözülmeye başlıyor. Hatalı üretim sonucu üzerinde delik varsa ya da taban çok inceyse, şişe tekrar ısıtılarak kalıba sokulabiliyor.

Su bitince yok olan şişe- VİDEO


YENİLEBİLİYOR

Agar adındaki şişe, toz halinde suya eklendiğinde jöle gibi bir kıvamda oluyor. Jelatinli tatlılar yerine veganlar için bir tercih olabiliyor. Üstelik şişe, uzun süre beklediğinde hafif bir tat vermesinin dışında, içerisindeki suya zararlı maddeler geçirmiyor. Dolayısıyla, hem çevre için hem de insanlar için sağlıklı ve toksik ya da kanserojen madde içermeyen bir çözüm.

Yenilebilir su şişesi

Henüz proje aşamasında olsa da Agari, plastiğe karşı tamamen doğal bir alternatif. Suyu içtikten sonra çözünerek atık derdini ortadan kaldırıyor.

Yenilebilir su şişesi

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