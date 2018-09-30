taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0507
Euro
7.04755
Altın
1192.495
Borsa
99956.9
Gram Altın
232.029

Sualtından Geleceğe fotoğraf sergisi açıldı

Su altı fotoğrafçısı Taci Yücedere'nin 10 ayrı ülkede çektiği 30 çalışmasının yer aldığı sergi, 2 gün boyunca ziyarete açık olacak.

AA | 30.09.2018 - 15:23..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından Lila Group'un katkısıyla gerçekleştirilen serginin açılışı yapıldı.

Sualtında çekilen fotoğrafından oluşan sergiye ilişkin açıklama yapan TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu, Taci Yücedere'nin deniz altının renkli dünyasını fotoğraflayarak sergilediğini söyledi.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM DESTEĞİ

Cengiz Solakoğlu, "Denizin altının bu kadar renkli, bu kadar görkemli olduğunu ilk kez görüyorum. Geliri TEGV'na bağışlanacak ve bu bağışla çocuklarımız eğitim desteği alacak. Bir çocuk değişecek, Türkiye gelişecek." dedi.

Sualtından Geleceğe fotoğraf sergisi açıldı

İKİ GÜN ZİYARETE AÇIK OLACAK

Eğitime destek olmak için düzenlenen ve geliri çocukların eğitimi için harcanacağı belirtilen sergi, 2 gün boyunca ziyarete açık olacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı: O kafe sonunda benim oldu

Şeyma Subaşı: O kafe sonunda benim oldu

79
'İsrail ile İran asla savaşmaz'

'İsrail ile İran asla savaşmaz'

89
Burak Özçivit aracını otopark kavgası yüzünden sattı

Burak Özçivit aracını otopark kavgası yüzünden sattı

73
Suudi Arabistan Arap Rivierası inşa edecek

Suudi Arabistan Arap Rivierası inşa edecek

40
Simge’nin menajerinden Mustafa Sandal’a: Prim yapıyor

Simge’nin menajerinden Mustafa Sandal’a: Prim yapıyor

34
YPG'li teröristlere korku salan Türk askerleri

YPG'li teröristlere korku salan Türk askerleri

91
Alman basınından Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi

Alman basınından Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM