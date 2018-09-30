Sualtından Geleceğe fotoğraf sergisi açıldı

Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından Lila Group'un katkısıyla gerçekleştirilen serginin açılışı yapıldı.

Sualtında çekilen fotoğrafından oluşan sergiye ilişkin açıklama yapan TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu, Taci Yücedere'nin deniz altının renkli dünyasını fotoğraflayarak sergilediğini söyledi.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM DESTEĞİ

Cengiz Solakoğlu, "Denizin altının bu kadar renkli, bu kadar görkemli olduğunu ilk kez görüyorum. Geliri TEGV'na bağışlanacak ve bu bağışla çocuklarımız eğitim desteği alacak. Bir çocuk değişecek, Türkiye gelişecek." dedi.

İKİ GÜN ZİYARETE AÇIK OLACAK

Eğitime destek olmak için düzenlenen ve geliri çocukların eğitimi için harcanacağı belirtilen sergi, 2 gün boyunca ziyarete açık olacak.