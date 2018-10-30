Suç ve Ceza sanatseverlerle buluşuyor

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, dünyaca ünlü yazar Dostoyevski'nin ölümsüz eseri sahneleyecek.

PRÖMİYERİ YAPILACAK

DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DT Edebi Kurul Başkanı ve rejisör Bozkurt Kuruç yorumuyla sahnelenecek eser, yarın Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

BİR VİCDAN MUHABESESİ

Dostoyevski'nin yazdığı, Gaston Baty'nin sahneye uyarladığı ve Bertan Onaran'ın Türkçeye çevirdiği oyun, Raskolnikov'un kendi doğrusu adına işlediği cinayetleri ve vicdanıyla hesaplaşmasını konu edinecek.