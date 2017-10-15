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Suda doğum merkezlerinin sayısı artacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, suda doğum merkezlerinin sayısının artırılacağını söyledi.

15.10.2017 - 11:16
  1. Haberler
  2. Sağlık

suda

Türkiye’deki doğumların % 53'ünün sezaryanla yapıldığını söyleyen ve bu durumun büyük bir sıkıntı olduğunu belirten Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, normal doğum oranının yükseltilmesi için hastanelerde suda doğum merkezlerinin sayısını artıracaklarını söyledi.

ODALARDA YENİ DÜZENLEME

Bakan Demircan, “Suda doğum merkezleri oluşturuyoruz. Yeni hastanelerimizi hastanın kendi odasında doğum yapacak şekilde düzenliyoruz. Odasında yatacak, ailesi yanında olacak zamanı geldiğinde doktor, hemşire, ebe onun yanına gelecek” dedi.

"SAĞLIKTA BU DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATTIK"

Demircan, Sağlık Bakanlığında değişen yönetim yapısını da anlatarak, “Kamu hastaneleri, halk sağlığı merkezleri, sağlık müdürlüğü hepsi aynı yerde farklı binalar kuruyor. Verimli olmayan bir yönetim sistemiydi. Tek başlı yönetim. Sağlıkta bu dönüşümü başlattık. KHK yayınlandıktan sonra atamaları yapıyoruz” diye konuştu.

Bakan Demircan, personel açığının kapatılması için 2018 yılı bütçesinden alınacak paya göre alım yapılacağını söyledi, yurtdışından gelecek doktorların mecburi hizmete tabi tutulmayacağını da belirtti.

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