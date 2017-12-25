Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretler kapsamında Sudan'a gitti.
SEVGİ SELİ
Erdoğan'ın ülkeye geleceğini öğrenen Sudanlılar, geçiş noktalarına akın etti.
Ellerindeki Sudan-Türkiye bayraklarıyla sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlar, Erdoğan'ı görebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
TEKBİRLERLE KARŞILANDI
Sudan Ulusal Meclisi'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan ilgi yine oldukça yüksekti...
Erdoğan'ın Meclis'ten içeri girmesiyle birlikte herkes ayağa kalktı ve tekbir sesleri yükselmeye başladı...
Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu VİDEO