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Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

Ülkede sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'e girince tekbir sesleri yükselmeye başladı.

Haber Merkezi | 25.12.2017 - 07:30..
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Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretler kapsamında Sudan'a gitti.

SEVGİ SELİ

Erdoğan'ın ülkeye geleceğini öğrenen Sudanlılar, geçiş noktalarına akın etti.

Ellerindeki Sudan-Türkiye bayraklarıyla sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlar, Erdoğan'ı görebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

TEKBİRLERLE KARŞILANDI

Sudan Ulusal Meclisi'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan ilgi yine oldukça yüksekti...

Erdoğan'ın Meclis'ten içeri girmesiyle birlikte herkes ayağa kalktı ve tekbir sesleri yükselmeye başladı...

Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu VİDEO

Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

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