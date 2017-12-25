Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

Kısa bir süre önce köpeği ölen çocuk yeni köpeğiyle karşılaşınca şok yaşadı

İzmir Körfezi'nde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç dudak dudağa görüntülendi.

Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç'ın aşk fotoğrafı

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Işıl Reçber yeni evlerinin kapılarını açtı

Işıl Reçber kendi dekore ettiği 650 metrekarelik dört katlı villanın kapısını InStyle Home dergisine açtı.