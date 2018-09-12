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Şükran Ovalı doğum fotoğraflarını paylaştı

Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından doğum yaptığı günden kareler yayınladı.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 09:03..
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Geçtiğimiz günlere anne olan Şükran Ovalı, doğum yaptığı günden fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımlarından birinde eşi Caner Erkin'in ağladığı fotoğrafı koyarak "Sen ağlama dayanamam" notunu düştü.

Şükran Ovalı doğum fotoğraflarını paylaştı

Güzel oyuncuyu mutlu gününde arkadaşları da yalnız bırakmadı. Şükran Ovalı, paylaşımında, "Benim en kıymetli günüm, başta canım doktorum @drardalembet öyle özelsiniz ki benim için... Her korktuğumda güven veren tavrınız, gülümsemeniz, desteğiniz için minnettarım ve canım hemşiremiz @yesimnefes eliniz hep omzumdaydı...

Ne diyeyim iyi ki varsınız... Hastaneyi güzelleştiren kadın, Ufuk abla ve tüm hemşireler bana çooook yardımcı olan @bebegiminyolarkadasi... Hepinize çok teşekkürler ve bu güzel fotoğrafları çeken @ciseren'e çok çooook teşekkürler...

Oyuncu Şükran Ovalı doğum fotoğraflarını paylaştı

"CANIM DOSTLARIM"

Anestezi doktorum siz ne özel bir insansınız... Ve canım dostlarım iyi ki aynı bahçenin çocuklarıyız:) İyi ki sırtımı size dayadım!! Arkamdan el sallayışınız... Benimle gülüp benimle ağlamanız... Benden daha heyecanlı dostlarım vardı mesala :)) Şanslıyım şükür.

"İYİ DOSTLAR BİRİKTİRDİM"

İyi dostlar biriktirdim... Hepinize tek tek teşekkür ederim bu unutulmaz anda beni yalnız bırakmadınız... Canımız @mujdearkarakas sen olmasaydın eksiktim... Eksik kalırdı her şey... Torununu kucaklayışın ve desteğin için çok teşekkürler bana dua eden, tanımadığım ama hep hissettiğim güzel insanlar, size de teşekkür ederim.

"ELİMİ HİÇ BIRAKMA CANER"

Allah isteyen herkese nasip etsin bu muazzam duyguyu, çilli sende yanımızdaydın... Ve ve benim canım eşim, yol arkadaşım, seni öyle çok seviyorum ki kelimeler yetmez... Elimi hiiiç bırakma Caner" yazdı.

Şükran Ovalı doğum fotoğraflarını paylaştı

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