Süleyman Soylu, Twitter hesabından "Çocuklar, bu bayram hepiniz trafik polisisiniz" başlığıyla paylaştığı videoda, Kurban Bayramı'nda vatandaşların sevdiklerine sağ salim kavuşmaları için bayram süresince 140 bin 481 trafik polisi görevlendirdiklerini bildirdi.

"KIRMIZI DÜDÜKLE UYARIN"

Bu bayramda trafik polisleri kadar çocuklara da güvendiklerini belirten Soylu, şunları kaydetti: "Çocuklar, aile bireylerinin trafikte kurallara uyup uymadığını kontrol ediniz. Eğer emniyet kemeri takılmıyorsa, hız yapılıyorsa, araba sürerken sürücü cep telefonuyla konuşuyorsa, arabada sigara içiliyorsa, bunların hepsini uyarma görevini çocuklarımıza devrettik. Çocuklarımız kırmızı bir düdükle, aslında sürücüyü, anne, baba, ağabey ve abla her birini uyaracaklar. Kırmızı düdük kampanyamıza desteklerinizi bekliyoruz. Çocuklar bu bayram hepiniz trafik polisisiniz."

Süleyman Soylu: Çocuklar arabada ailenizi uyarın VİDEO