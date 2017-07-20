İçişleri Bakanı Soylu: Necmettin Öğretmen'in kanı yerde kalmadı

Geçtiğimiz günlerde memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür yolunda şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın kanının yerde kalmadığını İçişleri Bakanı Soylu açıkladı.

"5 TERÖRİST ETKİSİZ"

Süleyman Soylu Twitter hesabından açıklama yaparak; "Kahramanlarımız Tunceli PÜLÜMÜR 'de şehit öğretmenimiz NECMETTiN Yılmaz'ın kanını yerde bırakmadı. Bu gece ve sabah 5 terörist etkisiz." dedi.

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"SİLAHLI İHA'YLA VURULDU"

Öte yandan Tunceli Valiliği de yaptığı açıklamada; "Öğretmen Necmettin Yılmaz'ı kaçırarak şehit eden 6 PKK'lı terörist aynı bölgede tespit edilerek silahlı İHA'lar ile vurularak öldürüldü."