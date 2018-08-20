Süleyman Soylu'dan ABD Büyükelçiliği açıklaması

Süleyman Soylu, Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ne bir araçtan ateş açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

"AYRINTILARI ELDE ETMEDEN BİR ŞEY SÖYLEMEK YANLIŞ OLUR"

İçişleri Bakanı şunları söyledi: "Saat 05.30 itibarıyla böyle bir saldırı gerçekleşti. Arkadaşlarımız o saat itibarıyla teknik olarak analizlerini yapıp araç ve aracın içindeki kişilere ulaşmaya çalışıyorlar. Olayın ayrıntılarını, nedenini ancak bu olayı gerçekleştirenlere ulaşınca öğrenmiş olacağız. Olayla ilgili bütün ayrıntıları elde etmeden bir şey söylemek çok yanlış olabilir."