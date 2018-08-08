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Süleymancılara kurban tepkisi: Akşener'den isteyin

24 Haziran seçimlerinden önce Meral Akşener için oy isteyen Süleymancılar, kurban istedikleri yakınlarından hiç beklemedikleri tepkiyle karşılaştı. "Meral Akşener'den iste kurbanı"

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 18:23..
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Süleymancılara kurban tepkisi: Akşener'den isteyin

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş, 24 Haziran seçimlerinden önce İyi Parti ve Meral Akşener'e oy verilmesini istemiş ancak isteklerine ulaşamamışlardı.

Kurban Bayramı öncesinde ortaya çıkan Süleymancıların kurban isteklerini anlatan ses kaydında aldıkları cevap, onları kızdırdı.

"KURBANI MERAL AKŞENER'DEN İSTE"

Kayıtta "Babanın adına bir kurban kessek" diyerek kurban isteyen Süleymancılar cemaatinin mensubu "Siz kurban bağışını Meral Akşener'den isteyin. Seninle artık kişisel olarak dostluğumuz devam eder." karşılığını alıyor.

Duydukları karşısında sinirlenen cemaat mensubu ise "Bu lafı söyledin ya etmesin. Senin telefonunu da siliyorum. Aptal herif. " diyerek telefonu kapatıyor.

'Süleymancılar kurban bağışını Akşener'den istesin' VİDEO

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Süleymancılara kurban tepkisi: Akşener'den isteyin

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