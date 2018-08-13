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Sümela Manastırı tamamen hizmete açılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Sümela Manastırı'nın gelecek sezon tamamının hizmete açılmasını hedeflediklerini söyledi.

AA | 13.08.2018 - 12:06..
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, restorasyonu devam eden Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezleri arasında bulunan Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nı ziyaret etti.

Manastırdaki çalışmaları inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Mehmet Ersoy, restorasyona ve bundan sonraki sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

"RESTORASYONU BİTMİŞ OLACAK"

Bakan Mehmet Ersoy, yapılan çalışmalarla önce manastırın dış bölümdeki taş akışının engellendiğinin altını çizerek, "Tehlikeli olan taşlar aşağıya alındı, birleştirme-yapıştırma yapılması gerekenler yapıldı. En son iç bölümdeki riskli görülen kayalar da temizlendikten veya birleştirme yapıldıktan sonra restorasyon bitmiş olacak." dedi.

Sümela Manastırı tamamen hizmete açılacak

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON TAMAMEN HİZMETE AÇILACAK"

Mehmet Ersoy, "Son toparlamaları yapıyorlar ve böylece restorasyonun birinci kısmı bitmiş oluyor aşağı yukarı. İkinci aşamada hedef, önümüzdeki sezona yetiştirmek ama burası çok riskli bir bölge, artı çok yağış aldığı için çalışmayı da zorlaştırıyor, geciktiriyor. Görüldüğü gibi, kayaların üzerinde dağcılarla yapılan bir çalışma ama hedefimiz hiç olmazsa önümüzdeki sezona yetiştirmek, zaman içinde netleşecek. Kışın yapılacak çalışmalarla, yağışlar da izin verirse tavan kısmı da bitmiş olacak restorasyonda ve önümüzdeki sezon tamamen hizmete açılacak." diye konuştu.

Sümela Manastırı tamamen hizmete açılacak

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