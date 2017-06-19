Sunucu Canan Tuğaner tacizciye kafa attı

Büyükada'daki olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 36 yaşındaki Sunucu Canan Tuğaner, arkadaşıyla birlikte günübirlik Büyükada'ya gitti. Tuğaner burada denize girip serinledi. Bir süre sonra Canan Tuğaner denizden çıkıp sahilde cep telefonuyla görüşmeye başladı. Bikinili olan Tuğaner bu sırada bir kişinin cep telefonuyla kendini görüntülediğini fark etti.

KAFA ATTI

Tuğaner, görüntüyü çeken kişinin yanına gidip ona tepki gösterdi. Canan Tuğaner ile İran uyruklu B.J. arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında Canan Tuğaner kafa attı ve alnı yarıldı. Olaydan sonra şüpheli gözaltına alındı.

CEP TELEFONUNDAN O GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

İranlı şüphelinin cep telefonundan Tuğaner'in sahilde bikiniyle yürürken çekilen görüntüleri çıktı. Canan Tuğaner hastaneden darp raporu alıp B.J. hakkında şikayette bulundu.

"UMARIM GEREKLİ CEZAYI ALACAKTIR"

DHA'ya açıklama yapan Tuğaner, "Denize girmek istedik. Oraya, Büyükada'ya gittiğimizde ben denize girdim, çıktım. Havluyu alacağım telefonum çaldı. Telefonla konuşurken videomun çekildiğini, gizlice çekildiğini fark ettim. Uyardım, hayır kabul etmedi. 'Telefonu ver' dedim. Aldım telefonu, o arada arbede çıktı işte. 'Sen beni çekemezsin sen kimsin' dedim. İngilizce olarak 'nereden' olduğunu sordum. İngilizce bilmediğini iddia etti. Sonra polisler gelince İngilizce konuşmaya başladı. Sonra polis arkadaşlar geldi. Sağ olsunlar sakinleştirmeye çalıştılar beni. Direkt hastaneye gittik zaten. Bir rapor alındı oradan. Daha sonra şikayetçi misiniz, davacı mısınız? dediler. Evet dedim. Gözaltında, durumu bekliyoruz.

"BUNDAN SONRA SUSMAMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Bundan sonra susmamaya devam edeceğim. Çünkü sustukça bunlar başımıza geldi diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ülkede yaşanan olayları; 5 yaşında bile değil, artık sekiz, yedi aylık çocuklardan, bebeklerden başlayarak biz kadınların başına gelen birçok olay var.

"KENDİMİ TUTAMADIM"

İlk başta, 'Hadi olgunluk olsun, hadi susayım' tarzında düşündüm. Halbuki ne susuyorsun? Yani genel böyle olay olunca artık müdahale etmek zorunda kaldım ve tuttum yakasından. Yani 'sen onu bana ver bakayım' dedim. Aldım zaten. Sonra insanlar zaten adamı darp etmeye kalktılar. Ama adaletin onun cezasını vermesi gerekiyor, bizim değil... Dolayısıyla insanları sakinleştirdim o arada. 'Lütfen' dedim, 'sakin olun'... Ben zaten kendimi tutamayıp bunu yaptım. Yeğenlerimin gözünün önünde oldu bu olay. Tabii böyle şeye şahit olmaları çok kötü" diye konuştu.