Süper Tayfun 'Mangkhut' Filipinlere ulaştı

Kuzeydoğu bölgesindeki Luzon adasında etkisini göstermeye başlayan ve saatte 250 kilometre hızla ilerleyen tayfunun yaklaşık 5 milyon kişinin hayatını tehdit ettiği öğrenildi.

Avustralya Greg Browning Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamada, "Çok güçlü rüzgarları ve çok uzak mesafede fırtına etkisiyle, denizde dev dalgalar oluşturma etkisiyle çok tehlikeli ve büyük bir sistem. Geniş hasar etkisi olan çok şiddetli yağışlar görülecek” ifadelerini kullanmıştı.

Mangkhut’un Pazar akşamı da Çin’e ulaşması bekleniyor.