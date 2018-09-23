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Sur’a turist akını

Diyarbakır’ın Sur ilçesi yerli turistlerin akınına uğradı.

İHA | 23.09.2018 - 14:40..
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Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesi yerli turistlerin akınına uğradı. Sürdürülen çalışmaların büyük oranda tamamlandığı ilçe, haftasonu da olması nedeniyle turistle doldu taştı.

Sur’a turist akını

"HER YIL 4 ACENTEYLE TUR YAPTIK"

Tur Rehberi Zuhat Koçer, kente getirdikleri turistlerin özellikle Sur’u merak ettiğini belirterek, “Batıdaki tur acenteleri ile görüşüp oradaki vatandaşlarımızı Diyarbakır’a getirip kültürümüzü ve tarihimizi anlatıp köprü kuruyoruz. Diyarbakır’daki turizm sektörüne kazandırma amaçlı yerel acenteler olarak katkı kurmaya çalışıyoruz. Bu yıl her bir acente 4 tur yaptık.” dedi.

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