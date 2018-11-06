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Süresiz nafaka konusu seçim sonrasında netleşecek

'Süresiz nafaka' konusu, AK Parti'de yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle seçim sonrasına kaldı. Başkan Erdoğan, konu olgunlaştırılmadan kamuoyunun önüne getirilmemesi talimatı verdi.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 10:36..
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nafaka

Boşanan eşlerden, boşandığı için yoksulluğa düşen eşe, diğer eş nafaka ödemekle yükümlü. Bunun için koşul, en az yoksulluğa düşen eşi kadar kusurlu olması. Eşit kusurlu olsa bile, mahkeme nafakaya hükmediyor.

AK Parti’nin daha önceki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında da gündeme gelen bu 'adil nafaka' konusu, farklı açılardan değerlendirmeye alındı.

HAKİMLER FARKLI SÜRELERDE NAFAKA VEREBİLİR

Bazı AK Parti kurmayları, nafakayla ilgili sorunun mevcut sistemle çözülebileceğini, hâkimlerin her bir boşanma olayının gereğine göre farklı sürelerde nafaka verebileceğini dile getirdiler.

Mahkemelerin kolaycılığa kaçtığını ve içtihatlarla sınırlı hareket ettiğini savunanlar da oldu.

"HAKİM NAFAKAYI KESEBİLİR, ARTTIRABİLİR VEYA ARTTIRMAYABİLİR"

AK Parti’nin hukukçuları, “Nafaka miktarlarının değiştirilmesi için istenildiğinde yeniden mahkemeye gidiliyor. Bu süreçte hâkim, kadının veya erkeğin ekonomik durumuna bakarak, bunu yeniden değerlendirebilir. Kesebilir, miktarı arttırabilir veya artırmayabilir. Bunun için yeniden bir düzenleme yapmaya gerek yok.” diye değerlendirme yaptı.

"EVLİ KALINAN SÜRE İLE İLİŞKİLENDİRİLSİN"

Adalet Bakanlığı’nın yaptığı çalıştayda, nafakanın evli kalınan süreyle ilişkilendirilmesi, evli kalınan sürenin yarısı kadar süre nafaka verilmesi, iki yıldan az süren evliliklerde farklı bir uygulamaya gidilmesi gibi öneriler gündeme gelmişti.

Ancak böyle bir standartın her evlilik için geçerli olmayacağını dile getirenler oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TALİMAT: KONU OLGUNLAŞTIRILSIN

Yapılan toplantılarda, sadece nafaka maddesi değil boşanmanın kolaylaştırılması, çifte velayet gibi konuların da ele alınmasını isteyenler oldu. Birbirinden farklı görüşler dile getirilince Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konunun olgunlaştırılmadan kamuoyunun önüne getirilmemesini istedi.

AK Parti kurmayları, ‘boşanmaya’ ilişkin tüm maddeler üzerinde bütüncül bir çalışma yaptıktan sonra konu yeniden gündeme gelecek.

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