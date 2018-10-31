Süreyya Yalçın eşine tır aldı

Lüks harcamalarıyla gündemden düşmeyen Süreyya Yalçın, 42 yaşına giren eşi Ozan Baran’a Miami’deki malikanesinde görkemli bir doğum günü partisi düzenledi.

KÜBA'DAN ÖZEL PURO SARICILAR GELDİ

Sosyetik güzel, gece için 18 dansçı ve puro sarmaları için Küba’dan özel ekip getirtti. Türkiye’den gelen dansözün, pastadan çıkması davetlilere sürpriz oldu. 80 kişinin katıldığı, Amerikalı konukların ağırlıklı olduğu partide, Türkçe müzikler çalındı.

İKİ ASLAN YAVRUSU HEDİYE EDİLDİ

Yalçın, Miami’de BOS transport şirketinin sahibi eşine verdiği hediyeyle herkesi şaşırttı. Sosyetik güzel, Baran’a 25 metre uzunluğunda altı ayda tamamlanan 2 milyon TL’lik özel yapım TIR hediye etti. Ayrıca misafirlerden birinin, iş insanına iki aslan yavrusu vermesi de dikkat çekti.