taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.47885
Euro
6.219
Altın
1217.525
Borsa
89999.9
Gram Altın
214.393

Süreyya Yalçın eşine tır aldı

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, eşi Ozan Baran'ın doğum günü için ne yapacağını şaşırdı.

Haber Merkezi | 31.10.2018 - 08:01..
  1. Haberler
  2. Magazin

Lüks harcamalarıyla gündemden düşmeyen Süreyya Yalçın, 42 yaşına giren eşi Ozan Baran’a Miami’deki malikanesinde görkemli bir doğum günü partisi düzenledi.

Süreyya Yalçın eşine tır aldı

KÜBA'DAN ÖZEL PURO SARICILAR GELDİ

Sosyetik güzel, gece için 18 dansçı ve puro sarmaları için Küba’dan özel ekip getirtti. Türkiye’den gelen dansözün, pastadan çıkması davetlilere sürpriz oldu. 80 kişinin katıldığı, Amerikalı konukların ağırlıklı olduğu partide, Türkçe müzikler çalındı.

İKİ ASLAN YAVRUSU HEDİYE EDİLDİ

Yalçın, Miami’de BOS transport şirketinin sahibi eşine verdiği hediyeyle herkesi şaşırttı. Sosyetik güzel, Baran’a 25 metre uzunluğunda altı ayda tamamlanan 2 milyon TL’lik özel yapım TIR hediye etti. Ayrıca misafirlerden birinin, iş insanına iki aslan yavrusu vermesi de dikkat çekti.

Süreyya Yalçın eşine tır aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de iç savaş tehlikesi büyüyor

ABD'de iç savaş tehlikesi büyüyor

111
NATO'dan 5. madde tatbikatı

NATO'dan 5. madde tatbikatı

28
Ünlü mafya babası ’Whitey' Bulger, cezaevinde ölü bulundu

Ünlü mafya babası ’Whitey' Bulger, cezaevinde ölü bulundu

16
Trabzon'da küçük kıza taciz şüphelisi gözaltında

Trabzon'da küçük kıza taciz şüphelisi gözaltında

66
İstanbul Havalimanı, Avrupalıları endişelendirdi

İstanbul Havalimanı, Avrupalıları endişelendirdi

49
Meryem Uzerli dolguları aldırıyor

Meryem Uzerli dolguları aldırıyor

15
Hakim ve savcı adayları hakkında kararlar

Hakim ve savcı adayları hakkında kararlar

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM